Caltanissetta. Morto Giuseppe Cimino dopo essere stato investito da un’auto in via Paladini

CALTANISSETTA. Giuseppe Cimino non ce l’ha fatta. L’ex assessore e presidente dell’Ato Cl1 è morto nell’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove era stato ricoverato a seguito del tragico impatto con una smart avvenuto stamani in via Paladini.

Cimino era stato immediatamente trasportato in Ospedale e ricoverato nel reparto di rianimazione, ma le sue già gravi condizioni si sarebbero ulteriormente aggravate sino a portarlo alla morte.

Giuseppe Cimino ha legato il suo nome all’esperienza politico amministrativa con la Giunta Messana. Inoltre era stato anche alla guida dell’Ato Cl1.