Banca Popolare Sant’Angelo entra nella compagine sociale di Ibanway

MILANO (ITALPRESS) – L’Assemblea dei Soci della IBANWAY Startup Innovativa Fintech con sede a Milano, ha deliberato l’aumento del suo Capitale Sociale da 120.000 a 250.000 euro, che è stato in parte sottoscritto dai nuovi due nuovi soci, la Banca Popolare Sant’Angelo e la società Konvergence Srl, mentre la restante parte dagli attuali cinque soci le società ELMI Srl (società di Informatica e Hitech) e MDM Holding Srl (società di Partecipazioni e di Consulenza Fintech), i privati Luciano Basile (Direttore Generale di Sicurtransport Spa e vicepresidente di Sicindustria), Giuseppe Minasola (Socio e Responsabile ICT della ELMI Srl), Umberto Romano (Direttore Finanziario della CDS Spa).

La società, con il suo rafforzamento del capitale e l’ingresso dei nuovi soci, consolida il suo percorso di Startup Innovativa Fintech specializzata nel settore dei Pagamenti Digitali e dei Servizi VAS nel settore Consumer, Retail e della GDO.

Questo percorso, prevede nei prossimi mesi, la trasformazione della Società da SRL in SPA e l’ottenimento della licenza di Istituto di Pagamento con una forte connotazione fatta da innovazione tecnologica e sicurezza ICT sfruttando le potenzialità della Blockchain, il Cloud, i Big Data e l’AI e con la collaborazione diretta del partner Elmi.

L’attuale compagine sociale, mette insieme esperienze professionali, industriali e mercati nei specifici settori della finanza, della sicurezza fisica e digitale, del trattamento del denaro, dei Sistemi di Pagamento Elettronico, dei Sistemi di Cassa Evoluti del settore Retail GDO e della ristorazione, della Grande Distribuzione Organizzata. L’aggregato vede un target di oltre 2 milioni di Clienti Consumer, 5.000 Merchant e 12.500 punti cassa collegati ai più evoluti sistemi POS con all’attivo oltre 8 miliardi di euro di Transato annui, circa 10 milioni di euro attraverso modalità di pagamento innovativi, i cosiddetti Smart Payment, oltre 30 milioni in Gift Card e oltre 200 milioni di euro in buoni pasto elettronici e cartacei.

IBANWAY è accompagnata in questo percorso dallo Studio Internazionale ORRICK Herrington & Sutcliffe LLP di Milano divisione Fintech e Banche.

“Siamo felici e orgogliosi di avere a bordo della nostra Startup Innovativa due importanti soci che credono e valorizzano il nostro piano industriale fintech – afferma Marco Di Marco, fondatore e amministratore unico di IBANWAY -. Questa nuova compagine sfrutterà nuove e diverse sinergie tecnologiche nel settore dei pagamenti digitali per tutto il territorio nazionale ed europeo sfruttando anche le innovazioni della normativa PSD2. In questo contesto non escludiamo nuove ed ulteriori partnership per una crescita dimensionale adeguata per affrontare i mercati dei servizi finanziari, caratterizzati da una forte competizione”.

“La Banca S. Angelo ha da tempo preso atto che è cresciuta la predisposizione dei consumatori italiani verso l’uso di strumenti di pagamento digitale, grazie anche alla forte crescita e diffusione nel segmento “mobile e wearable”. I clienti sono alla ricerca di ecosistemi digitali che garantiscano un’esperienza phygital continuativa e completamente sicura – sottolinea Antonio Coppola, presidente di Banca Popolare Sant’Angelo -. La partecipazione ad IBANWAY costituisce una nuova e significativa tappa del processo di continua evoluzione e innovazione della Banca Sant’Angelo, in questo caso nell’àmbito sempre più rilevante dei sistemi innovativi di pagamento. Le sinergie con le aziende che operano nel settore Fintech consentono di ampliare la gamma e la qualità dei servizi alla clientela, garantendone l’innovatività e il costante aggiornamento, caratteristiche fondamentali anche per il raggiungimento di nuovi segmenti di mercato rappresentati soprattutto dalle nuove generazioni e dai nuovi scenari di una imprenditoria tecnologicamente avanzata”.

“La Konvergence S.r.l vanta una lunga e consolidata esperienza nel mondo della GDO. L’azienda è proiettata da tempo nel mondo dei servizi ed in particolare nei Sistemi di Pagamento Elettronico, dei Sistemi di Cassa Evoluti, nel settore del Retail, della Ristorazione e della Grande Distribuzione Organizzata – spiega Riccardo Bassi, consigliere delegato di Konvergence Srl -. Con l’introduzione della normativa europea PSD2 (Payment Services Directive 2), che apre nuove opportunità a società che operano nel settore Fintech, Konvergence ha ritenuto un asset strategico acquisire una partecipazione in IBANWAY per allargare i servizi offerti ai clienti già acquisiti e presentarsi sul mercato con una soluzione innovativa che costituirà un vantaggio competitivo nel proprio mercato di riferimento e nei nuovi mercati dove la Konvergence intende allargare la propria presenza”.

