Vallelunga. Carabinieri arrestano settantenne per tentato omicidio

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia CC di Mussomeli unitamente a militari della Stazione CC di Vallelunga Pratameno nella tarda serata di martedì 19 luglio scorso, hanno tratto in arresto un 70enne del luogo, per tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione. In particolare i Carabinieri sono intervenuti perché era stata segnalata una lite tra vicini di casa, e alcuni cittadini avevano sentito degli spari.

Giunti sul posto trovavano un operaio cinquantatreenne del luogo ferito alle gambe da alcuni colpi di pistola, soccorso da un’ambulanza della Misericordia di Vallelunga Pratameno, e successivamente trasportato in elisoccorso presso l’ospedale Civico di Palermo. Lo stesso non versa in pericolo di vita.

L’intervento nell’immediatezza consentiva ai Carabinieri, che acquisivano anche le indicazioni fornite dalla vittima e da alcuni testimoni, di procedere all’arresto in quasi flagranza del presunto autore del ferimento, che era ancora armato, si era barricato in casa e poneva in essere qualche tentativo di resistenza. L’arma, ritenuta in possesso dell’arrestato e sequestrata, cal.7,65, oltre ad essere detenuta illegalmente, è risultata essere oggetto di furto commesso nel palermitano negli anni settanta.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Caltanissetta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ieri ha convalidato l’arresto e, ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione di reati, ha applicato all’indagato la misura cautelare della custodia in carcere.