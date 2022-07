Una donna di 74 anni, Agata Cannizzaro, è morta in spiaggia questa mattina a Porticello all’Olivella in Provincia di Palermo. Secondo una prima sommaria ricostruzione dell’accaduto, l’anziana, proprio mentre si trovava nell’arenile, sarebbe stata colta da un malore che si è poi rivelato fatale.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarla, ma non c’è stato nulla da fare per cui non è rimasto che constatarne il decesso.