Terza edizione “In…Corto” 2022, vince il giovane regista nisseno Francesco Petrantoni con “A botta du mastru”

La Giuria tecnica della Terza Edizione del Festival di Cortometraggi “In…Corto”, formata dal regista Davide Vigore e dagli attori del grande e piccolo schermo Tiziana Lodato e David Coco, è rimasta piacevolmente sorpresa scoprendo che il regista del corto vincitore, “A botta du mastru”, Francesco Petrantoni, è un giovane studente nisseno di 19 anni, con tanti sogni e progetti da realizzare.

L’interessante cortometraggio “A botta du mastru” racconta la storia di un lustrascarpe, un uomo lontano dalla società di oggi, che guarda il mondo con nostalgia. La tradizione, così introdotta nella fluidità di un mondo che cambia, è stata raccontata dall’attento regista, usando sapientemente le tecniche cinematografiche.

Il corto inizia con immagini di ampio respiro, supportate dalla musica, per poi addentrarsi nello spazio intimo del personaggio: le sue mani.

Come ha raccontato il giovane regista Francesco Petrantoni: “Sono mani che raccontano una storia”.

Il cortometraggio “A botta du mastru” di Francesco Petrantoni ha vinto all’unanime la Terza Edizione di “In…Corto”, Festival di Cortometraggi dell’Associazione Culturale “Mutamenti Liberi” di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), ricevendo le due targhe delle due sezioni in concorso: il Premio “In…Corto 2022” e il Premio “Sicilia In… Corto 2022”.

Il giovane regista Francesco Petrantoni è stato premiato dal Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Giuseppe Calabrò, presente all’evento e coinvolto sul palco.

Il cortometraggio “A botta du mastru” è stato selezionato per lo sguardo, la tecnica e per la capacità di elaborare i grandi registi della storia del cinema.

L’interessante serata è stata condotta dalla giornalista e scrittrice Valentina Di Salvo e dall’esperto di cinema Andrea Brancato.

Il premio per Francesco Petrantoni arriva dopo il successo ottenuto al Cuneo Film Festival lo scorso giugno . Il giovane nisseno si é maturato lo scorso anno Caltanissetta al Liceo Ruggero Settimo e sta frequentando a Milano l’Istituto Europeo di Design, indirizzo arti visive e video design.