“Si ride! all’Arena San Pietro” di Caltanissetta, in scena il clown di fama mondiale Dandy Danno

La stagione teatrale estiva “Si ride! – all’Arena San Pietro” presenta il primo appuntamento con Dandy Danno & Diva G. in “Un’improbabile storia d’amore”: una visual comedy che ha riscosso successi in tutto il mondo – Brasile, Algeria, Paesi Arabi, Francia, Inghilterra, Portogallo, Albania e tanti altri.

In scena Dandy Danno – clown di fama mondiale, che nel 2015 è stato inserito tra i 100 comico più divertenti al mondo! – e Diva G. – attrice, regista, coreografa che vanta importanti collaborazioni internazionali.

Ecco l’occasione di assistere ad uno spettacolo capace di fare ridere, emozionare e coinvolgerà il pubblico come pochi spettacoli riescono a fare.

Appuntamento quindi questa sera alle ore 21.00 presso l’Arena San Pietro.

La Stagione proseguirà giovedì 21 Luglio con la commedia “Chi si salva è perduto” che vedrà in scena i comici palermitani Antonio Pandolfo e Marco Manera, con Marco Feo.



Giovedì 28 Luglio sarà la volta dei cabarettisti di fama nazionale Matranga e Minafò. I due Palermitani, dopo il grande successo di Sicilia Cabaret, Made in Sud, Colorado e Zelig, approdano nel capoluogo nisseno con lo spettacolo dal titolo “Altrimenti ci Aggalliamo”.

Concluderanno la stagione giovedì 4 agosto gli attori, nonché organizzatori della stagione, Alessandra Falci e Michele Privitera con lo spettacolo “Ogni Lasciato è Perso” – scritto e diretto dall’autore e regista Antonello Capodici.

Costo del singolo biglietto in sedia € 20, in tribuna centrale € 15, in tribuna laterale € 10.

Costo dell’abbonamento per 4 serate € 60 in sedia, € 40 in tribuna centrale

Possibilità di pagare con la Carta Docente.

Info e prenotazioni 328 5880889 e 342 3589070.