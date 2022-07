San Cataldo: giovedì sarà presentato il centro comunale di raccolta

Si terrà giovedì 28 luglio, alle ore 10:30, in Via San Leonardo (ex Mattatoio Comunale), la presentazione del nuovo Centro comunale di raccolta di San Cataldo. Nome dell’iniziativa: “Noi scegliamo di fare la differenza”.All’evento saranno presenti le autorità civili e militari. Alla presentazione è invitata tutta la cittadinanza, al fine di promuovere comportamenti rispettosi dell’ambiente e della legalità.

“Ora più che mai, – affermano in una nota congiunta il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato e l’Assessore all’Ambiente Michele Giarratano – è importante alimentare un senso comune di rispetto nei confronti della nostra città e del nostro territorio. Dimostriamo che San Cataldo è una città pulita, sostenibile e a misura di cittadino”.