Salvato dai Vigili del Fuoco bimbo di 5 giorni rimasto intrappolato dentro l’auto della madre

Una normale commissione in farmacia stava per trasformarsi in una tragedia per la madre di un neonato di appena 5 giorni che rimasto intrappolato all’interno dell’auto della mamma. Ci sono voluti i Vigili del fuoco per salvarlo.

E’ accaduto a Bergamo nel parcheggio della farmacia comunale. La giovane mamma era arrivata poco prima e, dopo una commissione, aveva rimesso in auto il figlio e stava caricando il passeggino all’interno della sua auto. Tuttavia, inavvertitamente, aveva dimenticato le chiavi all’interno del quadro. Così, non appena ha chiuso l’ultima portiera dell’auto, si è innescato il sistema di chiusura automatico che ha intrappolato il bimbo all’interno dell’abitacolo.

È subito scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti ad aprire una portiera senza danneggiare l’automobile. Il bimbo, che non ha riportato nessuna conseguenza, non si è accorto quasi di nulla perché, fortunatamente, la temperatura all’interno dell’auto non era salita troppo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza e un’automedica, i sanitari hanno valutato i parametri vitali del bimbo che è stato possibile riaffidare alla sua mamma.