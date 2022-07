Primarie Progressiste. Barbara Floridia (M5S): “I 10 mila voti presi dimostrano che in Sicilia il Movimento c’è e partecipa”

“È stato un periodo impegnativo. Si è messo di mezzo anche il Covid ma il risultato ottenuto è stato importante. Con più di 10 mila preferenze sono arrivata seconda alle primarie del campo progressista siciliano. I miei più sinceri complimenti a Caterina Chinnici che vince queste primarie, e un grande abbraccio a Claudio Fava che si classifica terzo. È stata una sfida interessante e nuova”.

Così Barbara Floridia, candidata del M5S alle primarie progressiste regionali. “Ci sarà tempo di analizzare i dati e capire cosa ha funzionato e cosa no – h proseguito – ma al momento l’unica cosa che mi sento di dire è GRAZIE! Grazie a tutti quelli che ci hanno creduto. Grazie a chi mi ha supportato in questi giorni. Grazie a Giuseppe Conte per aver puntato su di me. Grazie a Nuccio Di Paola che non mi ha lasciata mai sola e grazie di cuore a tutti i portavoce e alla comunità del Movimento 5 Stelle MoVimento per avere contribuito ad ottenere questo risultato. Grazie a tutti i siciliani che mi hanno votata.

Un dato è evidente con i 10.317 voti che ho preso, il Movimento in Sicilia c’è e partecipa. Continuerò sempre a lavorare con onestà e rigore affinché questo amore non venga disperso. Si dice – ha concluso – che non c’è sconfitta dove c’è stato il massimo impegno. Bene, posso dire a testa alta che ho dato il massimo”.