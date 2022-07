Pallavolo A2. La nissena Florencia Ferraro è la nuova palleggiatrice del Vicenza Volley

La nissena Florencia Ferraro è la nuova play del Vicenza Volley. In vista del nuovo campionato di serie A2 femminile, affrontato per il secondo anno dal sodalizio biancorosso il terzo tassello del mosaico affidato a coach Ivan Iosi risponde al nome di Florencia Ferraro, palleggiatrice, classe 2003, proveniente dalla Sigel Marsala (A2). Diciannove anni compiuti, la Ferraro – di Caltanissetta – si appresta a vivere la sua seconda stagione della carriera nella seconda serie nazionale “rosa”.

In carriera vanta prestigiose esperienze in settore giovanili, come per esempio a Orago (scudetto under 14 nel 2017) e il biennio a Bedizzole, mentre all’età di 15 anni aveva debuttato in B2 a Catania. Figlia d’arte, la mamma argentina (Susana Gorostiague) – palleggiatrice – ha giocato in serie A italiana vestendo per esempio le maglie di Palermo e Messina dal 1997 al 1999.

Queste, le prime parole della talentuosa palleggiatrice nissena: “Vicenza – spiega Florencia – è stata da sempre la mia prima scelta quest’estate, sia se fosse stata in B1 sia se avesse giocato in A2. Ho avvertito la grande fiducia in me da parte della società e dall’allenatore e questo per me è stato determinante. Inoltre, la mia è stata una scelta per mettersi alla prova. Ho sempre sognato di giocare in serie A da protagonista e ringrazio tutti per avermi dato questa opportunità; per questo, sento in primis il dovere morale di dare il massimo per ripagare questa fiducia. Nella scorsa stagione ho scoperto il “pianeta-serieA”, un campionato di livello molto alto. Come palleggiatrice mi piace giocare veloce, ma c’è sempre da adattarsi alle caratteristiche delle attaccanti. Mi reputo una giocatrice calma, ma allo stesso tempo grintosa, solare e pronta ad aiutare le compagne”.

Raggiante dopo l’acquisto, anche, coach Ivan Iosi: “A qualcuno potrà sembrare un azzardo, una scommessa; “Flo”, invece, ha il profumo intenso delle scelte che definiscono un cammino. Credo che spetti anche ad allenatori come me fidarsi e affidarsi all’abilità di queste giovani promesse, in grado di lievitare enormemente col lavoro, con l’attenzione e il giusto atteggiamento in ogni allenamento in ogni partita. Di Florencia mi hanno colpito immediatamente, oltre alle potenzialità e alle qualità tecniche, la determinazione, il carattere, la straordinaria disponibilità, la fiducia e la sensibilità. Il tempo darà ragione all’aver imboccato questo sentiero”.