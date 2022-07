Mussomeli, istituita borsa di studio “Don Salvatore Callari”. Sarà consegnata dopo i Vespri solenni della Madonna del Carmelo

MUSSOMELI – Ad un anno dalla sua dipartita l’apprezzato concittadino don Salvatore Callari viene ricordato con l’istituzione di una borsa di studio alla sua memoria. La lodevole iniziativa dei suoi familiari è senz’altro assai apprezzata da quanti, e sono tanti, hanno avuto modo di conoscere il suo spessore umano, sacerdotale, culturale e sociale. Una vita vissuta fra Caltanissetta e la sua Mussomeli, lasciando traccia di elevate doti morali, finezza d’animo, e soprattutto aperture mentali che hanno caratterizzato la sua umana esistenza. Per lui era tutto poesia, o meglio trasformava e rappresentava gli accadimenti in versi poetici, scaturiti da una mente inesauribile di sapienza, di umorismo e, soprattutto, intrisa di bontà d’animo. Solerte, metodico, attento osservatore della quotidianità, direttore di rubriche religiose radiofoniche e anche attraverso i media di cui era collaboratore, era sempre nelle prime fila a partecipare agli eventi culturali, addirittura anche da protagonista, trasmettendo in maniera dotta il suo inesauribile sapere. Don Salvatore, aveva per tutti un verso poetico da fare ascoltare e persino il suo saluto era “poesia”. Adesso, la borsa di studio alla sua memoria, istituita dai familiari, vuole essere un loro atto di amore verso il proprio congiunto che in vita hanno voluto tanto bene. La borsa di studio sarà consegnata, dopo la celebrazione dei vespri solenni, il p0rossimo 15 luglio, in onore della Madonna del Carmelo, di cui P.Callari era assai devoto.

Intanto, nel suo dettaglio, è così articolata la borsa di studio:

BORSA DI STUDIO

DON SALVATORE CALLARI

Conferimento di una borsa di studio alla memoria di Don Salvatore Callari

A partire dall’anno scolastico 2021/2022, su iniziativa dei familiari del compianto sacerdote, don Salvatore Callari, viene istituita una borsa di studio al merito scolastico per onorarne la memoria e il ricordo.

Don Salvatore Callari

E’ nato a Mussomeli nel 1936; ha compiuto gli studi nel Seminario Vescovile di Caltanissetta dove poi è rimasto per un decennio come Educatore e insegnante di lettere. Ha insegnato religione nelle scuole pubbliche. Ha esercitato il ministero sacerdotale per circa quarant’anni nella parrocchia di Santa Lucia, nel centro storico di Caltanissetta. Con vivo interesse si è dedicato anche ad iniziative culturali, alla televisione, alla musica, all’arte e allo spettacolo riscuotendo simpatia e successo. Ha lasciato poi la parrocchia per raggiunti limiti d’età e ha vissuto a Mussomeli, suo paese natio, fino alla sua morte avvenuta il 4 giugno del 2021.

Tra le sue pubblicazioni si ricordano in particolare:

Le celebrazioni della Settimana Santa a Caltanissetta

Testimoni in Diretta

Quando la vita è Sentimento

Dal profondo una voce

La Grotta e la Reggia

Il Giubileo: memoria e vita

La Leggenda del Castello

Album Mariano Mussomelese

Lettere ai Profeti

Lo Scandalo dei Santi

Interviste in Paradiso

Finalità della borsa di studio

L’istituzione della borsa di studio intitolata a Don Salvatore Callari ha l’obiettivo prioritario di valorizzare l’impegno nello studio e di stimolare in tutti i discenti l’amore per la cultura. La passione e la dedizione di padre Callari per il sapere in generale e, nello specifico, per gli studi umanistici, lo sguardo sempre attento e curioso verso le vicende umane tradotte in essenzialità poetica, lo hanno additato come una delle figure più attive nel panorama culturale nisseno e, in particolare, mussomelese. La sua passione per i testi classici e per la cultura latina si proietta nelle sue opere e fa da sfondo e da filo conduttore a tutta la sua espressione umana e artistica. La borsa di studio avrà quindi lo scopo di valorizzare quegli studenti che, con spirito critico e profondo, hanno saputo interiorizzare la cultura classica assorbendone i valori, i principi e l’etica nella consapevolezza di quanto attuale e concreto possa risultare per la società odierna il contributo del mondo classico e degli studi umanistici in generale.

Destinatari

La borsa di studio al merito scolastico è riservata ad una studentessa o uno studente regolarmente iscritto alla classe quarta del Liceo Classico e Liceo Scientifico dell’IISS Virgilio di Mussomeli nell’anno scolastico 2021/2022.



REGOLAMENTO

La borsa di studio verrà assegnata secondo le norme previste dal seguente Regolamento:

Articolo 1 – Stanziamento annuale

La borsa di studio erogata ammonta a euro 500,00 (cinquecento).

Articolo 2 – Destinatari e criteri di assegnazione

Concorreranno all’assegnazione della borsa di studio le studentesse e gli studenti delle classi quarte dei Licei classico e scientifico dell’IISS Virgilio di Mussomeli che nell’anno scolastico in corso:

Si trovino in posizione regolare con il corso di studi;

Abbiano riportato al termine del secondo quadrimestre del quarto anno un voto non inferiore a “nove” e in subordine a “otto” in latino, in italiano e nel comportamento; media scolastica non inferiore a 8,00 (a parità di voti, precede lo studente con la media finale più alta).

A parità di punteggio e di media tra i candidati si procederà ad un’ulteriore graduatoria dei partecipanti, stilata prendendo in esame i criteri sotto elencati:

Candidati che abbiano riportato al termine del secondo quadrimestre del terzo anno un voto non inferiore a “nove” e in subordine a “otto” in latino, in italiano e nel comportamento; a parità di voti si terrà conto della media finale dei voti più alta.

In caso di pari punteggio la somma verrà divisa tra i candidati.

Articolo 3 – Commissione assegnatrice

La commissione sarà composta da 5 persone: il Dirigente Scolastico o un suo delegato, un membro della famiglia, 3 docenti individuati dal Collegio Docenti. La commissione, nominata annualmente, analizzerà i documenti di valutazione e identificherà lo studente assegnatario della borsa di studio sulla base di parametri assolutamente oggettivi e non discrezionali.

Articolo 4 – Conferimento borsa di studio

Una volta individuato il candidato e stilato un giudizio sul merito, la scuola farà pervenire alla famiglia padre Callari la busta contenente i dati anagrafici unitamente al giudizio espresso. Il vincitore della borsa di studio verrà avvisato dalla scuola tramite e-mail. La consegna della borsa di studio avverrà entro il mese di luglio dell’anno scolastico 2021/2022 in occasione delle celebrazioni in onore della Madonna del Carmelo cui Don S. Callari era particolarmente devoto.

Articolo 5 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore con l’approvazione del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto, e viene pubblicizzato sul sito dell’Istituto e mediante affissione all’albo della scuola.

Il presente Regolamento è stato approvato:

– dal Collegio dei Docenti in data 29/06/2022 – verbale n. 5 – delibera n. 7

– dal Consiglio d’Istituto in data 30/06/2022- verbale n. 9 – delibera n. 6