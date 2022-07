Madre denuncia figlio perché non intende più ospitarlo ai domiciliari

La madre di un 22enne, da più di due anni agli arresti domiciliari a casa della donna per reati di droga, ha denunciato di non voler più ospitare il figlio. Il ragazzo, a quanto pare, le avrebbe reso la vita impossibile con comportamenti al limite dei maltrattamenti, al punto che negli ultimi mesi lei temeva per la propria incolumità.

Come riferisce l’Ansa, è accaduto a Bologna. A inizio luglio la madre ha così deciso di rivolgersi ai carabinieri che, dopo i necessari accertamenti, hanno eseguito nei confronti del 22enne un aggravamento della misura di detenzione, che termina a novembre 2022: dai domiciliari al carcere.