Il mondo della musica piange Vittorio De Scalzi storico fondatore dei New Trolls

E’ morto uno degli storici fondatori del gruppo musicale dei New Trolls, Vittorio De Scalzi. L’annuncio della sua scomparsa è stato pubblicato oggi sulla pagina Facebook dell’artista: “Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola ‘quella carezza della sera…’ lui vi ascolterà”.

Domani, lunedì 25 luglio, alle ore 18, presso la sede del Club Tenco – Premio Tenco in piazza Cesare Battisti a Sanremo avrà luogo il funerale in forma laica. “Tutti coloro che vorranno dare l’ultimo saluto potranno farlo fino alle ore 23”, ha fatto sapere la famiglia.

Nato a Genova il 4 novembre 1949, De Scalzi si avvicina giovanissimo alla musica grazie agli insegnamenti della madre pianista. A metà degli anni ’60 fonda I Trolls con Pino Scarpettini, con il quale incide il singolo “Dietro la nebbia”. Nel 1967, terminata la breve esperienza de I Trolls, costituisce i New Trolls, gettando le basi per una carriera di successo, caratterizzata sin dall’inizio dall’intento di concentrarsi su un repertorio originale.

Con De Scalzi (voce e chitarra), fanno parte del complesso Nico Di Palo (chitarra), Gianni Belleno (batteria), Giorgio D’Adamo (basso) e Mauro Chiarugi (tastiera). Con i New Trolls Vittorio De Scalzi avrebbe ottenuto il grande successo con brani come “Aldebaran” o “Quella carezza della sera” che ancora oggi rappresentano autentiche icone della canzone italiana nel mondo. Con i New Trolls – sciolti nel 1997 – pubblica dodici album e partecipa a sette edizioni del Festival di Sanremo, ma collabora anche con Sergio Bardotti, Mina, Ornella Vanoni, Anna Oxa.

Nel 2021 vince il premio Tenco come artista dell’anno e pubblica un cofanetto celebrativo della sua carriera, Una volta suonavo nei New Trolls.