Geolocalizza gli auricolari wireless e ritrova lo zaino che gli avevano rubato

Gli auricolari wireless hanno permesso ad un giovane di ritrovare il proprio zaino che gli era stato rubato. E’ accaduto a Milano. Qui non appena il ragazzo si è accorto che il suo zaino era sparito, ha geolocalizzato gli auricolari wireless al suo interno e ha scoperto che si trovavano in via Fatebenefratelli, sede della Questura di Milano.

Quasi spontaneo pensare quindi che fossero stati già recuperati dalla Polizia. Invece erano ancora nello zaino dell’autore del furto, un 23enne che si trovava lì visto che era stato bloccato da una volante per un altro furto, questa volta ai danni di un uomo al quale aveva sfilato il portafoglio mentre era fermo davanti ad un semaforo.

E così, dopo un controllo, i dispositivi sono stati trovati negli effetti personali del fermato, e riconsegnati assieme allo zaino al legittimo proprietario.