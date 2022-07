Caltanissetta. Paolo Anzaldi (Cgil Fp): “Bando di concorso pubblico unica soluzione per salvaguardare il futuro dei lavoratori della Srr Sud”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo comunicato del coordinatore Igiene Ambientale FP Cgil Paolo Anzaldi relativamente alla questione del bando della Srr Sud.

“Dal 29 giugno sono trascorsi ben più di 48 ore , ossia il tempo che la impianti SRR sud si era concessa per consegnare alle OO.SS una versione definitiva del bando relativo al servizio di raccolta dei rifiuti nei Comuni della SRR4. Troppo tempo trascorre in attesa di risposte ,e non siamo pienamente convinti che ci sia la concreta intenzione a definire la questione.

Ci ricordiamo benissimo la problematica che abbiamo affrontato già nel 2020 in merito alla questione dei lavoratori che dalle ditte affidataria del servizio di compostaggio erano passati alle dipendenze dell’agenzia interinale per prestare la propria opera per la SRR SUD per la gestione della piattaforma di Timpazzo.

Allora , la SRR SUD si era assunta l’impegno di procedere al più presto all’emanazione di un bando pubblico ma ancora nulla è stato esperito anzi la impianti SRR sud avvia una gara da 20 milioni di euro per lavoro interinale per assumere altro personale utile per le esigenze sia dell’impianto di Timpazzo che nel servizio di raccolta.

Quindi in poche parole altro personale impiegato attraverso l’agenzia interinale altro personale a tempo determinato altre aspettative e altre incertezze sulla garanzia del servizio e sulla trasparenza delle procedure adottate Oggi come allora ribadiamo che l’unica strada percorribile e legittima resta la procedura del bando di concorso pubblico che rappresenta anche l’unica possibilità per salvaguardare il futuro di questi lavoratori a beneficio delle professionalità maturate da ciascuno di essi e garanzia del servizio che è e resta un servizio pubblico”.

Il Coordinatore Igiene ambientale – Paolo Anzaldi