Automobilismo. Torna il Trofeo Florio. Ecco tutte le novità

Il Trofeo Florio abbinato allo Historical Rally di cefalù si è disputato dal 2000 al 2009 sino ad acquisirà la validità per il Campionato Europeo Rally Auto Storiche .

Sarà la società Tempo che ne ha acquisito il marchio a riproporlo nel w.e. del 26-27 Novembre 2022 con la formula della Regolarità Storiche a media e turistica , sotto l’egida di ACIsport .

Il percorso si estenederà per circa 300 km con partenza e arrivo a Palermo , ripercorrendo il percorso delle cronoscalate della provinca di Palermo quali : Monte Pellegrino , Bellolampo – Passo di Rigano , Termini – Caccamo , Floriopoli- – Cerda , Cefalù – Gibilmanna e alcuni tratti iconici della Targa.

Le gare di regolarità a media si svolgono lungo percorsi suddivisi in Settori in ciascuno dei quali, di norma, sono compresi tratti di regolarità su strade aperte alla circolazione stradale, dove è obbligatorio

il rispetto delle norme del Codice della Strada, e Prove di Media (PM) nei quali i conduttori devono mantenere una media oraria prestabilita. Le PM si svolgono su strade aperte al traffico pubblico ovvero – con una media imposta di percorrenza,che può essere diversa per ogni prova, sempre inferiore ai 50 km/h.

In queste gare sono ammesse le vetture storiche di produzione , quelle da competizione con storia documentata e quelle storiche corsa senza storia sportiva ma con valore di testimonianza storica o sportiva ,così suddivise :

I° raggruppamento: Periodi di classificazione A,B,C,D,E (costruite dalle origini al 1961)

II° raggruppamento: Periodo di classificazione F (costruite dal 1962 al 1965)

III° raggruppamento: Periodo di classificazione G (costruite dal 1966 al 1971)

IV° raggruppamento: Periodo di classificazione H, I (costruite dal 1972 al 1981)

V° raggruppamento: Periodo di classificazione J1,J2 (costruite dal 1982 al 1990)

Ogni Raggruppamento è diviso in tre Classi di Cilindrata:

1 – fino a 1.300 cc

2 – da 1.300 cc a 2.000 cc

3 – oltre 2.000 cc

Ogni equipaggio dovrà essere formato da due persone: un pilota ed un co-pilota. Il primo pilota deve essere in possesso di patente di guida in corso di validità. Il co-pilota può condurre la vettura solamente se in possesso della patente di guida. L’età minima del co-pilota è di 14 anni.

Entrambi i membri dell’equipaggio dovranno essere in possesso di qualsiasi tipo di licenza di conduttore o di regolarità emessa da una ASN riconosciuta dalla FIA in corso di validità Unitamente alla gara a media è prevista quella della Regolarità Turistica per auto storiche

La base operativa sarà presso il Al Baharia resort lussuoso hotel 5 stelle che sarà sede della segreteria , direzione gara e della cena di gala . Mentre per i trasporti è stata attivata una convenzione con la GRIMALDI lines compagnia di navigazione. Per tutte le info sarà attivato presto il sito www.trofeoflorio.org mentre è già attiva la pagina https://www.facebook.com/trofeoflorio