All’esame di Terza Media presenta una tesina sull’Arma dei Carabinieri raccontandone la storia

Tredici anni, un esame, e le idee chiare. “Dal 1814 l’Arma dei Carabinieri ha vissuto da protagonista tutti gli eventi storici del Regno e dello Stato italiano”. Partendo da questa constatazione la giovane studentessa Vania Carlet ha costruito la sua tesina “L’Arma dei Carabinieri: una storia tutta Italiana”, che ha presentato all’esame di terza media nella Scuola secondaria di primo grado Enrico Fermi dell’Istituto Comprensivo A. Zanzotto di Caneva (PD).

Districandosi in varie lingue, la giovanissima ha scelto di raccontare la storia dell’Arma e anche la sua attuale struttura. Questo interesse è sorto in lei a partire da un incontro effettuato con i Carabinieri quando frequentava la scuola elementare e si è poi consolidato attraverso la figura dei Carabinieri incontrati sia nel vivere quotidiano che in altre manifestazioni nel Comune di Caneva.

A questo punto non poteva mancare la domanda da parte degli esaminatori: cosa vuoi fare da grande? Sicura la risposta di Vania: il Carabiniere, lavorando alla Stazione Carabinieri per poter essere d’aiuto agli altri.