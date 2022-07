Ai Mondiali di Atletica leggera la niscemese Alice Mangione trascina in finale la Nazionale della 4×400

La sprinter niscemese Alice Mangione è in finale con la staffetta 4×400 femminile ai Mondiali di atletica leggera in corso di svolgimento ad Eugene. La venticinquenne campionessa di Niscemi ha confermato tutta la sua grande carica e la sua personalità nell’ultima frazione della staffetta nella quale, partita quinta, è riuscita ad agguantare il quarto posto utile per consentire alla nazionale italiana di essere ripescata in finale con il tempo di 3’28’’72.

L’atleta niscemese dell’Esercito è stata straordinaria riuscendo a gestire l’ultima frazione con grande lucidità e determinazione. In questo modo, dopo nove lunghi anni la Nazionale Italiana è riuscita ad approdare in finale con Alice Mangione che promette di battersi sino all’ultimo centimetro nella finale della 4×400 assieme alle compagne Anna Polinari, Ayomide Falorunso e Virginia Troiani, per provare ad ottenere il massimo possibile in una finale mondiale che si svolgerà nella notte italiana tra oggi, domenica 24 luglio, e lunedì, alle ore 4.50, nella gara che concluderà il mondiale.