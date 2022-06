Sta per partorire, ma l’auto è bloccata nel traffico: Polizia stradale la scorta fino in ospedale

Con la sua auto stava portando la moglie in Ospedale per partorire, ma la strada era intasata dal traffico. Pertanto, al fine di consentire il parto, è dovuta entrare in campo una “scorta” speciale. E’ accaduto sulla A10 Genova Pegli. Qui una pattuglia della Polizia stradale, ferma per controlli al casello della A/10 di Genova Pegli, è stata attirata dal conducente di un’auto che, trafelato, ha chiesto aiuto per la moglie al suo fianco, al nono mese di gravidanza e in pieno travaglio.

La strada era congestionata dal traffico. I poliziotti hanno così fatto strada ai due giovani, permettendogli di raggiungere velocemente l’ospedale Gaslini di Genova dove poi Anita è venuta alla luce. Per i coniugi novelli genitori una grande gioia che hanno condiviso con i componenti di quella “scorta speciale” che ha ricevuto il loro plauso per la prontezza di spirito e la disponibilità dimostrata in un momento così delicato.