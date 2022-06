Sicilia, eroico soccorritore della Guardia costiera libero dal servizio salva 4 persone

Un soccorritore della base elicotteri della Guardia Costiera di Catania, libero dal servizio, e’ intervenuto nel lungomare di Vaccarizzo per salvare tre bambini e un adulto in difficolta’ per l’affondamento, a poche centinaia di metri dalla costa, di un piccolo natante su cui si trovavano.

Il militare, lasciata la famiglia sulla battigia, dopo aver dato istruzioni di chiamare il numero di emergenza in mare 1530, si e’ tuffato in acqua raggiungendo a nuoto l’adulto, in serie difficolta’, con aggrappati due bambini, di sette e nove anni. Ha quindi portato i due minorenni sulla battigia e poi e’ tornato in mare per completare il salvataggio dei restanti naufraghi.

Mentre recuperava una bambina, nei pressi dello scafo semi sommerso, il militare si e’ accorto della presenza di un uomo privo di coscienza che galleggiava a pochi centimetri dalla superficie: tenendo la piccola ben salda in braccio procedeva a recuperare l’uomo iniziando le manovre di rianimazione sino all’arrivo di un pattino di salvataggio, di un locale stabilimento balneare, che lo issava a bordo e lo portava a riva.

Tutte le persone recuperate, in buone condizioni, venivano affidati alle cure del personale medico