Sicilia, Coldiretti: “Burocrazia più snella per il Gasolio agricolo”

Un sistema nuovo, moderno, assolutamente funzionale per l’agricoltore.

L’attribuzione del carburante agricolo attraverso le convenzioni firmate grazie all’istituzione del Super Caa rappresenta una vera e propria rivoluzione per la burocrazia regionale. Lo afferma Coldiretti Sicilia con riferimento alle novità introdotte da quest’anno che mirano a quella semplificazione tanto agognata.

La sostituzione del cartaceo con un sistema informatizzato – aggiunge Coldiretti – è il primo passo che porterà a benefici per tutta l’attività dell’impresa e che ha certamente bisogno del normale tempo del rodaggio. Continuiamo a ritenere che si tratti di un percorso valido e assolutamente necessario.

Ben diversa è la questione relativa all’assegnazione del gasolio ai contoterzisti (coloro che per usano questo carburante per lavorare i terreni di altri) in quanto in questo caso le procedure sono quelle dello scorso anno – conclude Coldiretti Sicilia.