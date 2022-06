Sicilia, chiede a passeggero di mettere mascherina: aggredito autista bus

Un autista dell’ Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta CATANIA S.p.A.(Amts) del capoluogo etneo è stato aggredito ieri da un uomo che si era rifiutato di indossare la mascherina. Trasportato al Pronto Soccorso, gli è stato riscontrato un trauma cranico ed è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni.

Lo rende noto stamane la stessa Azienda in una nota nella quale esprime “ferma condanna” per l’accaduto che definisce “un atto criminale inaccettabile. Annunciamo da subito – afferma l’Amts – che ci costituiremo parte civile nel processo contro l’aggressore, che è stato identificato in un uomo di circa trent’anni. Al nostro dipendente va tutta la nostra solidarietà e il nostro elogio per avere fatto rispettare le regole e per avere agito secondo il regolamento dei trasporti pubblici”.