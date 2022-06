Regionali in Sicilia, Barbara Floridia è la candidata alle primarie dei 5 stelle

E’ la senatrice Barbara Floridia la candidata del M5S alle primarie del campo progressista per le Regionali in Sicilia. Il via libera alla candidatura del sottosegretario all’Istruzione, dopo un pomeriggio di attesa, è arrivato solo in tarda serata a un paio d’ore dalla scadenza del termine per la presentazione della candidatura fissato per la mezzanotte di oggi. Dopo il passo indietro di Giancarlo Cancelleri, gli altri due nomi possibili erano quelli del capogruppo all’Ars Nuccio Di Paola e del deputato Luigi Sunseri.

Floridia, 45 anni, è stata scelta dal presidente del M5s Giuseppe Conte. Eletta nel 2018 al Senato, nel marzo del 2021 è stata chiamata da Mario Draghi a ricoprire il ruolo di sottosegretaria all’Istruzione nel governo dell’ex presidente della Bce. Il nome del candidato M5s alle primarie è stato in bilico fino alla fine e nonostante più voci dessero in vantaggio il capogruppo all’Ars Di Paola, alla fine Conte ha optato per Floridia. Di Paola è vicino alle posizioni del sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, che ieri ha fatto un passo indietro vista la mancata deroga giunta dai vertici M5s alla regola che prevede il limite massimo di due mandati elettivi. “Serviva una discussione seria e serena su una regola che può essere cambiata, invece tutto si è trasformato in una discussione su di me e così ho preferito fare un passo indietro”, ha commentato in mattinata Cancelleri incontrando i giornalisti all’Ars.