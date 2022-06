Primarie Sicilia: M5S affida scelta a Conte, verso Di Paola Capogruppo all’Ars sarebbe il candidato dopo rinuncia Cancelleri

Sara’ Giuseppe Conte a esprimere la scelta per il candidato del M5S che affrontera’ le primarie dell’area progressista, fissate per il prossimo 23 luglio, in vista delle elezioni regionali in Sicilia. Dopo la rinuncia da parte del sottosegretario grillino Giancarlo Cancelleri, ci sono volute tre o quattro lunghe riunioni da ieri sera. Alla fine i parlamentari siciliani hanno deciso di affidare la decisione all’ex premier, che da fonti interne al M5s starebbe gia’ parlando con Nuccio Di Paola, capogruppo all’Ars. Intanto, il Pd ha lanciato per le primarie l’eurodeputata Caterina Chinnici, figlia del giudice Rocco ucciso dalla mafia nell’83, la Sinistra schiera Claudio Fava (Centopassi).