Niscemi: corteo dei ‘No Muos’ contro la guerra in Ucraina

Nel pomeriggio si e’ svolto a Niscemi (Caltanissetta) il corteo organizzato dal movimento No Muos che ha attraversato le strade del centro.

“L’escalation bellica in Ucraina ha riportato la guerra, e i dispositivi utilizzati per combatterla, al centro del nostro quotidiano. Il Muos e la sua utilita’ in questo conflitto ci ricordano come, in Sicilia, si faccia la guerra senza la nostra volonta'”, dicono gli organizzatori che parlano di centinaia di partecipanti alla manifestazione.

“La Sicilia – aggiungono – rifiuta di essere coinvolta in conflitti portati avanti sulla pelle dei popoli per gli interessi economici delle grandi superpotenze”.

Il corteo e’ stato anche un modo per rilanciare il “campeggio di lotta” che quest’estate si terra’ al presidio No Muos, a pochi passi dalla base, dal 5 al 7 agosto.

Un momento di confronto per discutere e approfondire le tematiche legate alla guerra, al Muos, alla difesa dell’ambiente e della salute. La tre giorni si concludera’ con il corteo del 7 agosto fino ai cancelli della base.