“Le parole della colpa, la colpa delle parole”: alla Scarabelli incontro con il direttore capo dell’ispettorato nazionale del lavoro Bruno Giordano

Sarà il direttore capo dell’ispettorato nazionale del lavoro Bruno Giordano il protagonista dell’incontro che si terrà giovedì 30 giugno 19 alla biblioteca Luciano Scarabelli a Caltanissetta, all’interno della rassegna dell’amministrazione comunale “Aspettando Miniera” organizzata dall’assessore alla cultura Marcella Natale. Il magistrato farà un intervento dal titolo “Le parole della colpa la colpa delle parole” . Un vero e proprio stand up in cui Giordano parlerà di fatti, avvenimenti e le parole con cui vengono raccontati dalle morti sul lavoro ad altre vicende di cronaca e la differenza nella narrazione segnata dalle parole utilizzate, ma non sarà solo questo, infatti il magistrato lancerà alcune suggestioni che nella seconda parte dell’intervento saranno approfondite insieme alla giornalista Ivana Baiunco.