Giornata dell’Ambiente. Muroni: accelerare sulle rinnovabili

“La concentrazione di anidride carbonica in atmosfera che ha raggiunto picchi mai toccati prima, caldo e siccità di questa primavera da record e fenomeni meteorologici estremi che si verificano sempre più spesso dicono in modo chiaro che è urgente agire contro la crisi climatica. Per questo chi ha a cuore l’ambiente e il benessere dei giovani e delle future generazioni chiede iniziative decise per abbattere le emissioni, moltiplicare le rinnovabili, promuovere l’economia circolare e tutelare la biodiversità. Scelte necessarie, che cerco di sostenere nella mia attività parlamentare, perché abbiamo una sola Terra. Ed è proprio questo lo slogan scelto per l’edizione 2022 della Giornata Mondiale dell’Ambiente.

Seguire questa strada significa anche rendere la nostra economia più innovativa, sostenibile e competitiva. Accelerare su rinnovabili, efficienza e risparmio, piuttosto che differenziare gli approvvigionamenti di gas, ci aiuterebbe ad andare verso l’uscita dai fossili e l’indipendenza energetica. E quindi a non essere più complici di dittature e violazioni di diritti umani, ma a dare un contributo significativo alla costruzione della pace”. Così la deputata di FacciamoECO Rossella Muroni in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente