Carabinieri, Megna (NSC): “Impegno quotidiano per chi indossa la divisa con orgoglio”

“Nel 208esimo anniversario della sua fondazione si percepisce la necessità di rendere sempre più protagonisti le donne e gli uomini dell’Arma dei carabinieri. Occorre sottolineare che l’istituzione è resa viva ed esiste, non grazie a date, anniversari e celebrazioni, ma all’impegno quotidiano di persone che con abnegazione, dignità e orgoglio indossano la prestigiosa uniforme di servizio.

Oggi festeggiamo la Benemerita e tutti i suoi componenti, che con grande cuore ed amore per il proprio lavoro sono al servizio della Patria”. Lo afferma il segretario generale per la Sicilia del Nuovo Sindacato Carabinieri, Toni Megna.

”La responsabilità costante nell’indossare l’uniforme – sottolinea Megna – non può non passare da una sana, trasparente e fattiva attività sindacale che ha un riverbero virtuoso per chi si pone al servizio della collettività. Un grazie particolare e sentito va al comandante generale dell’Arma, che sta traghettando l’Istituzione verso nuove forme di tutela, con la certezza che questo sia l’inizio di un lungo viaggio comune verso traguardi ed obiettivi sempre più ambiziosi per i Carabinieri”.