Caltanissetta nei finanziamenti del PON Legalità: 3 i presidi per la sicurezza

Presentati due progetti per la sicurezza a Palazzo d’Orlèans della Regione siciliana realizzati con i fondi del Pon legalità. Il primo per la videosorveglianza, il secondo proposto da Agea chi si chiama Criminal Focus Area.

“Un primo passo verso una più seria solida collaborazione interistituzionale per garantire agli imprenditori di potere vivere la propria azienda senza timore di essere sopraffatti da bande di malviventi cose che purtroppo accadono ancora nonostante il massiccio intervento delle forze dell’ordine”, ha spiegato il presidente della Regione, Nello Musumeci, nella rinnovata Sala Alessi che ha ospitato la sua prima conferenza stampa.

Il progetto della Regione (da 30 milioni di euro) vuole rafforzare i presidi di legalità sia di aree a particolare vocazione produttiva sia di aree rurali di particolare rilevanza per lo sviluppo sostenibile.

Il progetto prevede l’implementazione di soluzioni tecnologiche per il monitoraggio delle aree a maggior tasso di fenomeni di illegalità, per creare le condizioni per un controllo diffuso e capillare del territorio anche tramite la videosorveglianza e si concentra anche sulle alle aree industriali con specifico focus sulle ex province di Catania (Z.I. CT) e Caltanissetta (Z.I. Caltanissetta- Calderaro, San Cataldo e Settore Nord 2 e Nord-Est di Gela), in coerenza con il “Protocollo di Intesa per la realizzazione di azioni nei settori della Legalità e sicurezza da finanziare con le risorse attribuite dalla Regione Siciliana per il ciclo 2014-2020 PON Legalità”.