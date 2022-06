Caltanissetta, consiglio comunale. M5s: “Per l’opposizione il voto di bilancio è arma di ricatto”

CALTANISSETTA – Nota di lisa Faraci Portavoce M5S in Consiglio Comunale Caltanissetta che “risponde” all’opposizione. Ecco di seguito il contenuto integrale della nota

Oggi, 30 giugno, si sarebbe dovuto celebrare il consiglio più importante dell’anno, quello sul bilancio. Siamo in aula dalle ore 10, con temperature improponibili. Sono le ore 16.15 e l’opposizione, che prima ha cercato accordi per consentirci di votare il bilancio, (come se il bilancio di un Ente e dunque della città fosse solo interesse della maggioranza) ha, a fronte di una nostra apertura, cambiato le carte in tavola, certi di poterci ricattare. Come succede da tre anni a questa parte, il loro senso di responsabilità si riduce a quattro proclami sboccati, motivi per i quali abbiamo abbandonato l’aula. Il voto sul bilancio NON può essere nè arma di ricatto nè subordinato alle condizioni di chi NON FA GLI INTERESSI DELLA CITTÀ! Ci rivediamo domani in aula, ore 10.