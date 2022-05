Ucraina, Renzi “Salvini a Mosca? Il problema non è se va, ma se torna”

“Non sono inquieto se Salvini va a Mosca. Il problema di Salvini non è se va a Mosca: il problema è se torna. La questione vera di fondo è che non ha nessun senso. L’abbiamo già visto in Polonia. Salvini non è un ministro competente, non è il capo del governo. Di fronte alla guerra non si fanno gli show mediatici. Detto questo, trovo anche incredibile pompare questa vicenda. E’ un gioco delle parti: a Salvini fa comodo dire che lo fa. E al Pd fa comodo attaccarlo dicendo: “Ah lui va a Mosca!”. I problemi dell’Ucraina e della Russia non li risolvono nè Salvini nè il Pd”. Lo ha detto il segretario di Italia Viva Matteo Renzi margine dell’evento organizzato da Italia Viva alle Stelline per presentare le 5 proposte del partito sul sistema fiscale. (ITALPRESS).

