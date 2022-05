Tajani “Italia deve dare ok a sanzioni sul petrolio”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Per noi italiani la questione prioritaria è quella del gas; quindi, il governo italiano può tranquillamente essere favorevole sul vietare le importazioni di petrolio russo”. Così l’eurodeputato coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, in un commento sulle trattative al Consiglio Ue sull’approvazione del sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia per l’invasione all’Ucraina. “La situazione dell’energia è diversa da Paese a Paese, per questo serve una soluzione differenziata ma non si possono fare danni più ai nostri Paesi che alla Federazione russa”, continua il coordinatore forrzista. “Il tema energetico va affrontato con prudenza e intelligenza, tutelando il tessuto imprenditoriale europeo”, conclude Tajani.

