Sicilia: vertice in prefettura a Caltanissetta su prevenzione incendi

Il prefetto di Caltanissetta Chiara Armenio ha presieduto oggi una riunione in videoconferenza per pianificare un’importante azione di coordinamento tesa alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi e di interfaccia per la prossima stagione estiva. In apertura, si legge sul sito del Viminale, il prefetto ha manifestato viva soddisfazione per i significativi risultati registrati nella campagna antincendi del 2021, conseguiti grazie all’azione sinergica di tutti gli attori interessati.

Sull’esempio quindi dell’anno passato, ha ritenuto opportuno attivare per tempo un utile monitoraggio della situazione in atto nella provincia in considerazione delle caratteristiche proprie del territorio, esposto a un elevato rischio di innesco e propagazione di incendi. Nel corso della riunione, la titolare della prefettura ha evidenziato l’importanza delle ordinanze comunali, che dettano norme di comportamento indefettibili con riguardo, in particolare, alla pulizia dei terreni privati.

Ha sollecitato, inoltre, l’aggiornamento dei piani comunali di protezione civile, raccomandando la tempestivita’ e la prontezza nell’attivazione delle strutture locali nei giorni di maggiore allerta.

E’ stato rinnovato l’invito agli amministratori locali a compiere un’azione di sensibilizzazione nei confronti dei residenti delle aree maggiormente esposte al rischio di propagazione degli incendi. Fondamentali la pulizia delle aree circostanti e la collaborazione attraverso segnalazioni di qualunque tipo di focolaio al numero unico per le emergenze (112). Il prefetto ha anche richiamato l’attenzione dei sindaci sull’istituzione o sull’aggiornamento del catasto incendi, utile per la mappatura delle aree percorse dal fuoco e per la loro prevenzione e contrasto.

All’incontro erano presenti, oltre ai sindaci dei comuni nisseni, il commissario straordinario del libero consorzio comunale di Caltanissetta, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco e i locali rappresentanti del dipartimento regionale di Protezione civile e dell’ispettorato ripartimentale delle foreste. Nei prossimi giorni si terra’ una nuova riunione operativa per disporre un’intensificazione dei controlli sul territorio attraverso l’elaborazione di un piano interforze da attuarsi anche con l’ausilio della polizia municipale. (Nova)