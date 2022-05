Sicilia, strade “insanguinate”: due morti e due feriti nel palermitano. Le vittime, una ragazza di 18 anni ed un 16enne

Incidente stradale a Corleone, in provincia di Palermo. Il bilancio e’ pesantissimo. Una Fiat Punto con a bordo quattro ragazzi e’ uscita di strada sulla statale 118. Nell’impatto due giovani sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo e sono morti. Sono una ragazza di 18 anni e un ragazzo di 16. Gli altri due passeggeri di 19 anni e 17 anni si trovano ricoverati in ospedale trasportati in codice rosso dai sanitari del 118: il primo all’ospedale Bianchi, il secondo all’ospedale Civico. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Corleone.