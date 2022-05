Sicilia, si allontana da casa dopo discussione con genitori: ritrovato bimbo

Storia a lieto fine a Pachino, nel Siracusano, per un bambino di 10 anni. Il piccolo è stato notato in serata dai carabinieri durante un servizio di controllo mentre vagava piangendo per le strade del paese. Il bimbo, subito si avvicinato dai militari, ha raccontato loro di allontanarsi da casa dopo discussione con i genitori nata per il suo rifiuto di andare a scuola.

I carabinieri hanno così rintracciato i genitori che in preda alla paura e all’angoscia da più di un’ora cercavano il figlio nelle vie e nelle piazze di Pachino.