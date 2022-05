Sicilia, nell’agrigentino date alle fiamme sei auto: indagato un pregiudicato

C’è un indagato per i misteriosi incendi di auto che caratterizzarono la notte del 13 aprile tra Racalmuto e Grotte, in provincia di AGRIGENTO: sei le auto coinvolte dalle fiamme. I carabinieri del Nor della Compagnia di Canicattì hanno notificato un avviso di garanzia a un pregiudicato di Racalmuto, indagato per danneggiamento seguito da incendio.

Già nella notte del 13 aprile i carabinieri, giunti sul posto, raccolsero alcune tracce lasciate dal responsabile e la perquisizione nell’abitazione dell’uomo ha a ulteriori elementi.