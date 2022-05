Sicilia, Migranti: trasferimenti per svuotare hotspot Lampedusa

Sono 300 i migranti che hanno gia’ lasciato l’hotspot di Lampedusa, e altri 80 partiranno stasera con il traghetto di linea per Porto Empedocle. I primi cento, compresi 60 minorenni non accompagnati, sono stati imbarcati sul traghetto della mattina e giungeranno in serata a Porto Empedocle. Altri 000 maggiorienni sono stati spostati sulla nave Aurelia che e’ stata utilizzata come vettore per il trasferimento.

Nella struttura di primissima accoglienza dove, all’alba, c’erano poco piu’ di mille persone, rimarranno nel 650 circa migranti. A loro gli spostamenti e’, d’intesa con il Viminale. Per domani e’ previsto il trasferimento di altri 200 ospiti dell’hotspot: 120 con il traghetto della mattina e 80 con quello della sera; mentre per giovedi’ e’ stato programmato l’imbarco di 165 maggiorenni, compresi interi nuclei familiari, sulla nave Aurelia dove effettueranno la quarantena anti Covid.

L’ultimo sbarco, in ordine di tempo, a Lampedusa s’e’ registrato la notte scorsa con l’arrivo di 57 migranti. Ad intercettare il barchino di 8 metri ad 8 miglia dalla costa era stata una motovedetta della Guardia costiera