Sicilia, migranti: proseguono gli sbarchi, arrivano in 207 a Lampedusa

Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa dove, nelle ultime ore, sono arrivati in 207 a bordo di quattro diverse imbarcazioni. Sul primo barchino soccorso viaggiavano in 53, tra cui 3 donne e 2 bambini. Sulla seconda imbarcazione, avvistata e soccorsa dagli uomini della Capitaneria di porto, erano in 62; tutti hanno dichiarato di provenire dall’Egitto.

E’ stato, invece, soccorso mentre si trovava alla deriva, a circa 40 miglia dalle coste, il barchino con 31 migranti di varie nazionalita’ bloccato sempre dai militari della Capitaneria di porto. Tra loro anche tre donne. Gli ultimi a sbarcare, infine, al molo Favaloro sono state 61 persone, tra cui 5 donne e un minore.

I soccorsi sono stati portati a termine dagli uomini della Guardia di finanza a 30 miglia dall’isola. Per tutti, dopo i primi controlli sanitari, e’ stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano adesso 789 ospiti ovvero oltre il triplo dei 250 massimi previsti