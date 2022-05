Sicilia, migranti: in 58 sbarcati a Pozzallo

Sono terminate da poco in banchina al porto di Pozzallo, le operazioni di sbarco dei 58 migranti, 54 uomini e 4 donne , arrivati a bordo della nave Ong “Sea Eye”, dopo che una fittissima coltre di nebbia ne aveva impedito, nella prima mattinata, la navigazione fino al porto. I migranti, in prevalenza provenienti dal Bangladesh, sono stati salvati dalla nave umanitaria mentre erano al largo delle coste maltesi, partiti da Bengasi. Stanno tutti bene e sono stati trasferiti nell’hot spot di Pozzallo per completare le procedure di identificazione, prima di salire a bordo della nave quarantena “Aurelia”. 7

“Stanno tutti bene, nessuno presenta alcuna criticita’ – ha detto. Angelo Gugliotta dell’Asp di RAGUSA, intervenuto sul posto -. Nessuno ha avuto bisogno di essere assistito da cure”. Le operazioni di sbarco, sono state coordinate dalla Prefettura.