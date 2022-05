Sicilia, migranti: approdano a lampedusa in 168 a bordo di 4 barconi

Altri quattro sbarchi a Lampedusa per un totale di 168 migranti approdati. I primi due barchini sono stati soccorsi dalla Guardia di finanza a circa 18 miglia dalle coste: sul primo erano in 28, tra cui 4 donne e 10 minori, provenienti da Marocco e Tunisia.

Sul secondo, invece, viaggiavano 17 tunisini, tra cui una donna. I barchini sono stati posti sotto sequestro. In 62, invece, in arrivo da Egitto, Marocco, Sudan ed Etiopia sono approdati direttamente al molo Favaloro. Il loro barchino, di circa dieci metri, e’ stato intercettato a cinque miglia dalle Fiamme gialle.

Gli ultimi a sbarcare, infine, sono stati 61 uomini di varie nazionalita’. Su un’imbarcazione di 10 metri sono riusciti a raggiungere Cala Croce, dove i finanzieri li hanno bloccati dopo l’approdo. Per tutti e’ stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola dove sono in corso dei trasferimenti per alleggerire la struttura dove, nelle scorse ore, sono state sforate le mille presenze.