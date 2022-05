Sicilia, Messina: Gdf sequestro da un milione a società di navigazione

La guardia di finanza di Messina ha sequestrato beni per oltre un milione di euro alla compagnia di navigazione che opera sullo stretto di Messina. Il gip peloritano ha firmato il provvedimento su richiesta della procura nell’ambito dell’indagine per evasione fiscale per gli anni 2016, 2017 e 2018. Secondo gli investigatori, la società avrebbe fruito indebitamente di agevolazioni fiscali “consistenti nella detassazione del reddito prevista per il comparto della navigazione”.

“La società – sottolineano – avrebbe sottratto a tassazione l’80% del reddito derivante da una particolare forma di noleggio di una nave iscritta nel registro internazionale”, agevolazione alla quale, secondo i finanzieri, non avrebbe avuto diritto.