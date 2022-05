Sicilia: accoltella il compagno dell’ex moglie, arrestato 55enne

Accoltella il nuovo compagno dell’ex moglie in un bar di Acquedolci in provincia di Messina, rientra a casa con il coltello e lì lo trovano i carabinieri della compagnia di Santo Stefano di Camastra. Un 55enne è stato arrestato per tentato omicidio e ora si trova nella casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Secondo la ricostruzione dei carabinieri l’aggressore ha colpito con un fendente al fianco destro, inferto con un coltello a serramanico, un 62enne mentre era al bancone del bar con una bevanda in mano.

Grazie alla tempestiva segnalazione di alcuni clienti, i carabinieri sono risaliti all’identità del 55enne rintracciato nella sua abitazione ancora in possesso dell’arma da taglio. La vittima, trasportata nell’ospedale di Milazzo, è stata ricoverata per le gravi lesioni riportate. L’aggressione sarebbe legata a motivi passionali legati alla ex coniuge dell’arrestato.