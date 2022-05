Sicilia, a Catania B&B abusivo utilizzato anche come alcova: 2 denunce

La Polizia di Stato ha scoperto nel centro storico di Catania, nei pressi della Facolta’ di Giurisprudenza, un B&B abusivo che veniva utilizzato anche come alcova. Si tratta di un monolocale, dotato anche di una vasca per idromassaggio, al quale si accedeva digitando un codice su una tastiera elettronica. Il B&B, pubblicizzato sui piu’ noti motori di ricerca di strutture ricettive, dava la possibilita’ di fruire anche di peculiari ed esclusivi servizi di ristorazione.

I poliziotti vi hanno sorpreso una giovane coppia che, dopo aver pagato con una ricarica Postepay, non aveva consegnato i documenti personali per consentire di comunicare i propri dati all’autorita’ di pubblica sicurezza. I titolari della struttura ricettiva – un uomo di 26 anni e uno di 58, ritenuti responsabili in concorso tra loro di averla attivata senza autorizzazione, sono stati multati e denunciati per violazioni di natura penale e per l’omessa comunicazione dei dati delle persone che venivano alloggiate. La Polizia di Stato inoltre inviera’ una segnalazione alla Guardia di finanza per accertamenti volti a rilevare violazioni in materia fiscale.