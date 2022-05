Serradifalco. Approvato in Giunta il Piano economico finanziario per la Tari

SERRADIFALCO. E’ di 914.560 euro il Piano economico finanziario per la determinazione della Tari, la tassa sui rifiuti, del Comune di Serradifalco. A renderlo noto è l’amministrazione comunale che, tramite delibera di Giunta, ha approvato il piano economico finanziario redatto dalla Srr Ato 3 “Caltanissetta Provincia Nord” per il Comune serradifalchese.

La Srr ha validato il piano economico finanziario della Tari per il 2022 con un importo, a 914.560 euro, inferiore rispetto a quello del 2021 che ammontava invece a 1.023.609,30 euro. L’intero importo della Tari per il 2022 è previsto che dovrà essere coperto con il pagamento dei tributi per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti da parte dei cittadini.

Il piano economico finanziario, assieme alla validazione e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti sarà ora trasmesso da parte della Srr Ato 3 “Caltanissetta Provincia Nord” all’Arera per i successivi adempimenti di competenza. Il piano economico finanziario, così come validato, dovrà poi essere portato all’esame della Giunta e infine del consiglio comunale per la definitiva approvazione delle tariffe riferite alle diverse tipologie di utenze domestiche e non domestiche previste nello stesso Piano che prevede per il 2022 la spesa di 914.560 euro, di cui 614.861 euro di componente variabile e 299.699 di componente fissa.

Per il 2023 invece si prevede un importo leggermente inferiore ( 911.235 euro di cui 612.384 euro di componente variabile e 298.850 euro di componente fissa), per il 2024 la somma complessiva di 898.371 euro di cui 563.909 euro di componente variabile e 334.462 euro di componente fissa; per il 2025, infine, è prevista una spesa annuale di 897.750 euro, di cui 563.909 euro di componente variabile e 333.842 euro di componente fissa.