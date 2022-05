“Sono affranto per la scomparsa nelle campagne di Pietraperzia del medico Sebastiano Nocilla (nella foto).

Prima di un grande professionista si è sempre distinto per essere un grande uomo.

Alla famiglia le mie più sentite condoglianze”.

Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia, on. Michele Mancuso a seguito della notizia della tragica morte del medico da anni in servizio al pronto soccorso del S.Elia.