Papa Francesco: “Famiglie senza figli, nuova povertà che mi spaventa”

“C’e’ una periferia esistenziale in Occidente, poco vistosa, che non si nota immediatamente. E’ quella delle donne e degli uomini che hanno il desiderio di un figlio, ma non riescono a realizzarlo”, afferma Papa Francesco nel saluto inviato agli Stati Generali della Natalita’, la cui seconda edizione si e’ aperta stamane a Roma.

“Molti giovani faticano a concretizzare il loro sogno familiare – sottolinea il Pontefice -. E allora si abbassa l’asticella del desiderio e ci si accontenta di surrogati mediocri, come gli affari, la macchina, i viaggi, la custodia gelosa del tempo libero… La bellezza di una famiglia ricca di figli rischia di diventare un’utopia, un sogno difficile da realizzare”.

“Questa e’ una nuova poverta’ che mi spaventa – osserva Francesco -. E’ la poverta’ generativa di chi fa lo sconto al desiderio di felicita’ che ha nel cuore, di chi si rassegna ad annacquare le aspirazioni piu’ grandi, di chi si accontenta di poco e smette di sperare in grande”.

“Si’, e’ una poverta’ tragica – aggiunge -, perche’ colpisce gli esseri umani nella loro ricchezza piu’ grande: mettere al mondo vite per prendersene cura, trasmettere ad altri con amore l’esistenza ricevuta”.