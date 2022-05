Louvre, visitatore lancia torta sulla Gioconda: “artisti, pensate al pianeta”

Un gesto provocatorio per attirare l’attenzione sui temi dell’ambiente è avvenuto domenica, 29 maggio 2022, al museo parigino Louvre.

Un visitatore, dopo essere entrato regolarmente al museo, celandosi in un travestimento composto da una sedia a rotelle e una parrucca, si è avvicinato al celebre dipinto di Leonardo Da Vinci e gli ha lanciato contro una fetta di torta alla panna tirata fuori da sotto la giacca e cosparso il pavimento di petali di rosa.

Il dipinto è rimasto illeso ma il gesto è immediatamente rimbalzato in tutto il mondo. Non è acora ben chiara la dinamica e se “l’attentatore” – come ha riferito qualche testimone – abbia prima provato a rompere la teca o se in realtà non fosse veramente intenzionato a distruggere l’opera.

“Artisti, pensate alla Terra! C’è gente che la sta distruggendo, per questo ho compiuto questo gesto, pensate al pianeta.” pare sia stata la frase che ha pronunciato prima di essere bloccato dai responsabili della sicurezza.