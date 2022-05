L’inclusività attraverso lo sport, il 5/6 Decathlon a Capo d’Orlando

ROMA (ITALPRESS) – Il connubio tra la Fondazione Decathlon e l’Associazione “NoLimits Al di là del muro” nasce nel 2019, con il progetto “Snorkeling NoLimits”. Tale progetto ha inteso rendere fruibile la pratica dello snorkeling per gli ospiti della “Spiaggia NoLimits”, un lido attrezzato ed accessibile gratuitamente a persone con disabilità sito a Capo d’Orlando (Messina). La sinergia tra le due realtà ha dato vita a una nuova iniziativa, che vuole celebrare lo sport organizzando occasioni di pratica inclusiva di tutte le abilità.

Sotto il nome di “#1000kmNoLimits” si cela infatti l’invito e la sfida a partecipare il 5 giugno al Foundation Day, alla sua seconda edizione. Durante la giornata, liberi da iscrizioni e “passaggi dal via”, si potranno percorrere, con ogni forma di attività (running, walking, bike, roller, wheelchair…) delle distanze, che contribuiranno a raggiungere l’obiettivo prefissato dei 1000 Km complessivi.

La partecipazione è libera e, scaricando l’App Decathlon Coach o con propria App di monitoraggio, potrà avvenire a Capo d’Orlando o in ogni luogo ci siano amanti dello sport e del benessere.

Le distanze percorse da ciascuno e registrate, potranno essere condivise “fisicamente” nella postazione sul Lungomare Ligabue (Capo d’Orlando, fronte Lido NoLimits), oppure condivise on line sulla pagina facebook dell’Associazione NoLimits o di Decathlon Milazzo e Decathlon Carini a partire dalle ore 8 del mattino del 5 giugno ed entro le ore 20 dello stesso giorno.

Il progetto, patrocinato dal Comune di Capo d’Orlando, data la natura e lo scopo, intende coinvolgere tutte le scuole, le associazioni del territorio e le singole persone (comprese quelle in situazione di Handicap) che condividano il medesimo valore dell’inclusione.

Decathlon supporterà il progetto avvalendosi dei propri mezzi di comunicazione, unendo le forze con le realtà locali e l’Amministrazione comunale.

“In tutto il mondo, giugno è storicamente per la nostra Azienda il mese in cui si celebra il valore e la bellezza della Fondazione, nata con l’obiettivo di fornire ai collaboratori e le collaboratrici che desiderano impegnarsi in progetti di volontariato, i fondi necessari a sviluppare il proprio – dice Nicoletta La Torre, External & Corporate Communication Manager, Decathlon Italia -. In Italia, abbiamo attivato dal 2005 oltre 103 progetti, tra cui quello legato alla pratica dello snorkeling attraverso l’associazione NoLimits, con la spiaggia accessibile ed inclusiva a Capo d’Orlando”.

“La partnership tra Decathlon e l’Associazione NoLimits (che opera nel territorio dal 2016) è stata ed è una concreta realizzazione del nostro precipuo scopo statutario: abbattere ogni barriera culturale e/o architettonica nei confronti di ogni diversità (diversabilità, diversità di etnia e di cultura, diversità di genere, ecc) – afferma Patrizia Galipò, Associazione “NoLimits Al di là del muro” -. Lo sport, infatti, è inclusivo per sua stessa natura e ci accomuna a Decathlon nella finalità di “attraversare i muri” delle difficoltà, di superare le barriere mentali che fanno considerare un limite ciò che non lo è realmente”.

