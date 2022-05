Infastidisce il leone allo zoo e lui gli strappa via un dito davanti ai visitatori

E’ finita malissimo la vicenda del dipendente di uno zoo che ha “stuzzicato” un leone in gabbia di fronte ai visitatori: l’animale – già evidentemente molto infastidito – gli ha azzannato la mano strappandogli un dito.

Il fatto è successo venerdì scorso allo zoo di St Elizabeth, in Jamaica, dove l’uomo ha inserito parte della mano nella gabbia del leone, un po’ per accarezzarlo e un po’ per stuzzicarlo, cercando di toccargli le zanne. L’animale ovviamente non l’ha presa bene e ha iniziato a ringhiare furiosamente, mostrando i denti e cercando di afferrare la mano con la bocca e con la zampa. Quel che avrebbe dovuto essere un chiaro segnale però non è stato colto dall’uomo che ha continuato imperterrito, mentre il pubblico tirava fuori gli smartphone per filmare la scena.

Quello che è accaduto dopo è terrificante: il leone alla fine riesce ad azzannare l’uomo, afferrandolo per un dito. Lui inizia a fare leva per tirare via la mano, ma – stando al racconto di alcuni testimoni e a un video shockante che sta facendo il giro del web – il leone gli ha strappato almeno una falange del dito. In quel momento c’erano circa 15 persone che guardavano (e filmavano).

“Quando è successo pensavo fosse uno scherzo, una cosa organizzata – ha raccontato una testimone al Jamaica Observer – non pensavo fosse tutto vero. Come me molti altri. Quando il dipendente è caduto a terra abbiamo capito tutti che invece la situazione era molto grave, e siamo andati nel panico. Sono scappata perché mi sono sentita male quando ho visto tutto quel sangue”.

Il video dei testimoni (che abbiamo deciso di non pubblicare perché troppo impressionante) sta girando sul web: ecco alcuni screenshot di quello che è successo immediatamente prima – quando l’uomo stuzzicava il leone – e dopo, quando, una volta azzannato, è caduto a terra.