IL Genoa saluta la A con una sconfitta: 0-1 col Bologna

GENOVA (ITALPRESS) – Il Bologna conclude il campionato con un successo esterno per 1-0, saluta – invece – la Serie A con un ko al Ferraris il Genoa che torna in B dopo 15 anni (era già aritmeticamente retrocesso la scorsa settimana). A decidere il match è un gol di Barrow, alla sesta rete stagionale. Blessin in avanti si affida al giovane Yeboah, preferito a Destro. Alle spalle del 22enne ghanese il trio composto da Portanova, Amiri e Gudmundsson. A centrocampo spazio alla coppia Hernani-Galdames, mentre in difesa davanti a Semper il quartetto Hefti, Ostigard, Vasquez e capitan Criscito. Dall’altra parte Mihajlovic schiera al fianco di Barrow il 2004 Antonio Raimondo, con Arnautovic e Orsolini in panchina. All’8′ subito pericoloso il Genoa con Portanova che ci prova in acrobazia, ma Bardi è attento e mette in angolo. Buon ritmo ma poche occasioni, così al 19′ ci tenta Yeboah con una conclusione sporcata. I liguri sono più vivi, ma ancora una volta Bardi dice di no, questa volta su un calcio piazzato di Hernani. La chance più limpida per il Bologna arriva al minuto 29: cross dalla sinistra, De Silvestri stacca di testa a botta sicura ma Semper compie un miracolo sulla linea. Nel secondo tempo il Bologna insiste. Al 65′ Raimondo va ad un passo dal suo primo gol in Serie A, ma Semper respinge. Un minuto dopo i felsinei la sbloccano: Barrow chiude un triangolo involontario con Hernani, e col piattone mette la sfera in buca d’angolo. Felsinei avanti. La risposta del Grifone è timida: diagonale di Yeboah, Bardi blocca a terra. Nel finale ci prova Frendrup dalla distanza, palla sul palo. Nulla da fare nemmeno nel recupero per i padroni di casa: Genoa battuto, vince il Bologna 1-0.

(ITALPRESS).